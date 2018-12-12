ترمب قد يتدخل في قضية ابنة مؤسس شركة "هواوي"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه قد يتدخل في قضية ابنة مؤسس شركة #هواوي المديرة المالية للشركة إذا كان ذلك يصب في مصلحة المحادثات التجارية المستمرة مع الصين وفي مصلحة الأمن القومي الأميركي.

وأضاف ترمب أن مسؤولي البيت الأبيض تحدثوا مع وزارة العدل الأميركية والمسؤولين الصينيين حول القضية، لكنه لم يتحدث شخصيا مع الرئيس الصيني أو أي مسؤول آخر.

يشار إلى أن المديرة المالية لشركة هواوي أوقفت في كندا بناء على طلب من قبل السلطات الأميركية لانتهاكها #العقوبات_على_إيران.

وكان قاضٍ كندي قد سمح بإطلاق سراحها بكفالة تبلغ 7.4 مليون دولار، ولكنها تبقى تحت المراقبة الإلكترونية.