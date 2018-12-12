تمويل بمليار دولار لـ"الأهلي كابيتال" ومجموعة إماراتية

وقعت شركة الأهلي كابيتال، ذراع الاستثمار للبنك الأهلي المصري، ومجموعة جمال الغرير ومجموعة موربان الإماراتية اتفاقية بقيمة مليار دولار بهدف استصلاح 180 ألف فدان بغرب المنيا وإنشاء أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في العام.

وبمقتضى اتفاقية التمويل تصل نسبة استثمار الإماراتيين إلى 70%، مقابل 30% للأهلي كابيتال.

والمشروع الذي تستهدفه الصفقة يعد مشروعا صناعيا زراعيا متكاملا، حيث يشمل استصلاح 180 ألف فدان وزراعة محاصيل بنجر السكر والقمح والذرة الصفراء، وكذا إقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في العام مما سيساهم بشكل كبير في سد العجز بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك والذي بلغ مليون طن في 2018، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل فاتورة الواردات بما قيمته حوالي 800 مليون دولار سنويا.

وأكد رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، أن هذه الاتفاقية تؤكد على قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة وذلك بعد تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات الاخيرة، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة.

وأوضح أن قيام شركة الأهلي كابيتال القابضة بالمساهمة في المشروع يأتي في إطار استمرار قيام البنك الأهلي وشركاته التابعة بدورهم الاستراتيجي في دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتي تهدف سياساتها البيعية إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية مما يدعم اقتصاد البلاد.

وأشار جمال الغرير إلى أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 181 ألف فدان والذي سيوفر خلال فترة إنشائه البالغة 3 سنوات 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأثناء تشغيله 1500 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية، وأن المشروع يعزز من فرص التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر ويعتبر مثالا جادا يحتذى به لمزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وشركة الأهلي كابيتال القابضة هي المستشار المالي للمشروع وتقوم حالياً بالتفاوض مع البنوك الأجنبية ووكالات ضمان الصادرات لعدة دول لتمويل المكون الدولاري للمشروع والذي يمثل نسبة 50% من التمويل المطلوب البالغ 700 مليون دولار، على أن يتم تغطية باقي التمويل المتمثل في الجانب المصري من خلال البنوك المحلية.