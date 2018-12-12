هيرو الغذائية تستهدف رفع مبيعاتها في مصر لملياري جنيه

قال محمود بزان، الرئيس الإقليمي لشركة #هيرو_للصناعات_الغذائية في منطقة #الشرق_الأوسط وإفريقيا، إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها إلى ملياري جنيه (111.3 مليون دولار) خلال أربع إلى خمس سنوات.

وأضاف بزان في مقابلة مع رويترز، اليوم الأربعاء، أن شركته التابعة لهيرو السويسرية حققت مبيعات بنحو 850 مليون جنيه في 2017، وتتوقع هذا العام تحقيق 1.3 مليار جنيه.

وهيرو الغذائية متخصصة في تصنيع وتعبئة الفواكه وأغذية الأطفال وتعمل في مصر تحت علامات هيرو وفيتراك.

وقال بزان "طاقتنا القصوى للإنتاج تبلغ 90 ألف طن حاليا سنويا. نستهدف الوصول إلى 90% من تلك الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة مع توساعتنا محليا وتصديريا".

وتعمل هيرو في نحو 120 دولة حول العالم، وهي واحدة من أكبر خمس شركات عالمية في مجال صناعة أغذية الأطفال.

وأضاف بزان أن شركته التي لديها مصنع في القليوبية على مساحة 20 فدانا يحتوي على 11 خط إنتاج ستدشن عددا من المنتجات المختلفة في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتبلغ الحصة السوقية لهيرو من سوق المربى في مصر أكثر من 60%، و15% من سوق حليب الأطفال، ونحو 70 بالمئة العصائر المحلاة.

وقال بزان إن شركته تصدر نحو 40 % من منتجاتها خارج #مصر لنحو 40 دولة حول العالم، من ضمنها أميركا واليابان ودول الخليج.