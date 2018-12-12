"الخير الوطنية" تبيع 29.59% من "الساحل للتنمية"

أعلنت #شركة_الساحل للتنمية والاستثمار عن قيام شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات بتوقيع اتفاقية لبيع عدد 185 مليون سهم تمثل 29.59% من رأس المال المُصدر والمدفوع لـ"الساحل"، وذلك لصالح الشركة الوطنية الدولية القابضة.

وأوضحت #الساحل في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن عملية البيع المذكورة سوف يتم تنفيذها وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الكويتية.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن سعر البيع بحسب الاتفاقية المُشار إليها يبلغ 34 فلسا لكل سهم، ما يعني أن قيمة البيع تُقدر بنحو 6.29 مليون دينار.

من جانبها أعلنت شركة "الخير الوطنية" عن رغبتها بصفتها مُسيطرا في رأسمال "الساحل" عن بيع نسبة من حصتها في الشركة لما دون 30%.

وكانت "الخير الوطنية" أعلنت يوم الأحد الماضي، عن تغير هدف ملكيتها في "الساحل" من استثمار طويل الأجل إلى "تخارج" من الاستثمار.