أجيليتي: نبحث إصدار سندات بمليار دولار في 2019

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "#أجيليتي" الكويتية طارق سلطان أن الشركة تدرس إصدار سندات بقيمة مليار دولار في 2019 لتمويل توسعاتها، معبراً عن ثقته في الصفقة الاستثمارية في جزء من أنشطة "أبراج".

وتسعى شركة اللوجستيات والمخازن، التي تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار بحلول عام 2020، إلى تنمية أعمالها الصناعية في مجال العقارات والمخازن في الأسواق الناشئة لتلبية الطلب المتزايد الذي تحركه معاملات التجارة الإلكترونية، حسبما قال سلطان، لصحيفة "ذا ناشيونال".

ويمكن أن يرفع التمويل من أي قروض مصرفية مجمعة أو إصدار سندات بالدولار على أن يتخذ القرار بناءً على ظروف السوق والتسعير.

وقال سلطان: "سيتم تمويل جزء كبير من برنامجنا الاستثماري من خلال المصارف، لكن قد نلجأ لإصدار سندات في العام المقبل".

وتابع:"نحن منفتحون على السير قدماً في طريق إصدار السندات بشرط أن تكون أكثر جاذبية من المشاركة في التمويل الجماعي".