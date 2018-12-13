المريشد للعربية: صفقة ترونكس وكريستال ستتم بالربع الأول

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #التصنيع_الوطنية مطلق المريشد، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، صفقة استحواذ شركة #ترونكس على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة لـ "كريستال"، إحدى شركات مجموعة التصنيع السعودية ستتم في النهاية.

ونوهت #شركة_ترونوكس الأميركية إلى تلقيها حكما أوليا من هيئة التجارة الفيدرالية، برفض صفقة استحواذها على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة لـ " #كريستال"، إحدى شركات مجموعة التصنيع السعودية.

وقال المريشد "متفائلون بإتمام الصفقة، هي ستتم في النهاية، ولكن نبحث عدة بدائل".

واعتبر القاضي الأميركي أن الصفقة من شأنها أن تحد من المنافسة في سوق ثاني أكسيد التيتانيوم في أميركا الشمالية.

وأوضح المريشد أن الشركة لديها عدد من المحامين في أميركا نبحث معهم الأمر، وقبل نهاية العام، أو على أقصى تقدير خلال الربع الأول من 2019، سيتم إتمام الصفقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "ترونكس" أن الشركة ستستمر في العمل مع هيئة التجارة الفيدرالية للدفاع عن الصفقة، وذلك من خلال إجراءات تشمل بيع مجمع صناعي تابع لـ"كريستال" في أوهايو لشركة "أنيوس"، للحد من الآثار الاحتكارية للصفقة بين ترونكس و"كريستال".

وقال المريشد "نبحث بدائل بينها إتمام الصفقة على كل الأسهم في العالم، باستثناء الأسهم في أميركا، أو أن تشمل الصفقة بما في ذلك الأسهم داخل أميركا".