فاروس المصرية تقتحم التمويل غير المصرفي في 2019

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إن #بنك_الاستثمار_المصري سيقتحم مجال الاستثمار المباشر والأنشطة المالية غير المصرفية في 2019 معتمدا على التكنولوجيا.



وأضاف علاء العفيفي في مقابلة مع رويترز "سنة 2019 ستكون فارقة للغاية في مسيرة فاروس بإذن الله... سنطلق خدمات التمويل متناهي الصغر في الربع الأول من العام المقبل.



"نعمل على نشاط التمويل متناهي الصغر منذ نهاية 2017 وتم تأسيس الشركة بالفعل ولدينا رخصة مبدئية وسنحصل على الرخصة النهائية (قريبا). معنا مستثمرون باكستانيون وسنستخدم أدوات تعتمد أكثر على التكنولوجيا".



تشمل #المجالات_المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم وغيرها.



وقال العفيفي (42 عاما) "محفظة التمويل متناهي الصغر ستكون في حدود 400 إلى 500 مليون جنيه (22.4-28 مليون دولار).



"سنتقدم للحصول على رخصة لنشاط التأجير التمويلي ونؤسس شركة لهذا النشاط. نتوقع أن نبدأ هذا النشاط منتصف العام المقبل بمحفظة تتراوح بين 600 و800 مليون جنيه... نستهدف أن تمثل إيرادات #القطاع_المالي غير المصرفي ثلثي إيرادات فاروس خلال 2021-2022".



والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل.



واقتحم كثير من بنوك الاستثمار المصرية خلال السنوات القليلة الماضية المجالات المالية غير المصرفية في ظل النمو الشديد الذي تشهده تلك الأنشطة.



وكانت فاروس تعمل على دخول مجال الخدمات المالية غير المصرفية في 2018، لكنها تقرر تأجيل الملف إلى 2019 وهو ما برره العفيفي برغبة الشركة في تقديم واستخدام آليات جديدة في تلك الأنشطة.



يبلغ رأسمال فاروس المالية نحو 100 مليون جنيه لكن العفيفي قال إن الشركة ستشهد زيادة رأسمال كبيرة خلال العام المقبل.



وأضاف العفيفي، الذي يملك خبرة 19 عاما في مجال الاستثمارات المالية والاستثمار المباشر، أن شركته ستدخل "مجال الاستثمار المباشر العام المقبل. نتفقد ثلاث شركات حاليا ونتفاوض مع مستثمرين آخرين للدخول معنا في تلك الاستثمارات.



"سنستحوذ على حصص بالشركات تسمح لنا بالإدارة أوالمشاركة في الإدارة... نتوقع إتمام أول صفقة استثمار مباشر لنا في النصف الأول من العام المقبل في مجال الطاقة المتجددة. الشركات التي ندرسها غير مقيدة بالبورصة وبعضها متوسطة والأخرى صغيرة".



فاروس القابضة من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو تسع شركات متخصصة في إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات والاستشارات ومجالات أخرى. وتعمل فاروس في مصر ودبي.



وقال العفيفي "أغلقنا هذا العام أكثر من 18 صفقة (كمستشار مالي) بقيمة 6.1 مليار جنيه مقارنة بما يزيد على 15 صفقة في 2017 بقيمة 8.25 مليار جنيه.الصفقات تتنوع بين زيادة رأس مال للشركات واستحواذات.



"ونتوقع إغلاق ما يصل إلى عشر صفقات مالية العام المقبل بقيمة قد تصل إلى 10 مليارت جنيه".



وأضاف العفيفي "لدينا محادثات مع ثلاث شركات لطرح أسهمها في البورصة.



"الشركات التي نتحدث معها قيمتها السوقية بين ستة وسبعة مليارات جنيه. نتوقع أن نرى أحدها في البورصة نهاية 2019 أو مطلع 2020".