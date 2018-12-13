"سوفت بنك" تستورد معدات من نوكيا وإريكسون بدلا من هواوي

ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية أن مجموعة #سوفت_بنك اليابانية تعتزم إحلال معدات شبكة الجيل الرابع من شركتي نوكيا وإريكسون بدلا من معدات شركة #هواوي تكنولوجيز الصينية.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات #التكنولوجيا_الصينية تدقيقاً شديداً من الولايات المتحدة وبعض حلفائها البارزين بشأن صلاتها بالحكومة الصينية جراء مخاوف من أن تكون بكين تستغلها للتجسس.



وقالت الصحيفة إن سوفت بنك ثالث أكبر شركة اتصالات في #اليابان ستطلب معدات لشبكتها القادمة للجيل الخامس للهاتف المحمول من اثنين من الموردين الأوروبيين بدلا من هواوي.



وقال متحدث باسم سوفت بنك إن التقرير "يستند إلى تكهنات ولم يُتخذ أي قرار بعد".



ونوكيا وإريكسون من كبار موردي سوفت بنك بالفعل.



وقالت مصادر في القطاع إن من المرجح أن يستغرق استبدال معدات الجيل الرابع، الذي ذكرت نيكي أنه سيتم على مدى عدة أعوام، وقتا وأن يكون مكلفا.



ويأتي تقرير الصحيفة عن استبدال المورد في وقت تستعد فيه سوفت بنك لإدراج وحدتها للاتصالات في بورصة طوكيو في التاسع عشر من ديسمبر.



كما يأتي هذا التقرير في أعقاب صدور وثيقة سياسة في اليابان بشأن الحفاظ على الأمن الإلكتروني خلال عمليات الشراء.



وعلى الرغم من عدم ذكر اسم هواوي صراحة، فإن مصادر قالت إن الوثيقة تهدف لمنع المشتريات الحكومية من الشركة وكذلك من شركة زد.تي.إي كورب الصينية.



وهواوي ممنوعة بالفعل من دخول السوق الأميركية ومنعتها أستراليا ونيوزيلندا من بناء شبكات الجيل الخامس في ظل مخاوف من صلتها المحتملة بالحكومة الصينية. وتقول هواوي إن بكين لا تملك نفواذ عليها.



ويأتي قرار اليابان ليضيف إلى المتاعب التي تواجهها هواوي التي ألقت السلطات الكندية القبض على مديرتها المالية في الآونة الأخيرة وقد يتم ترحيلها إلى الولايات المتحدة.