"نيسان" تتحوط ماليا وتنقل أرباحا بمليار دولار إلى طوكيو

أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ إلى أن شركة #نيسان تعتزم تحويل أرباح بأكثر من مليار دولار من الشركة الصينية التابعة لها "Dongfeng Motor" بدلا من إعادة استثمارها كما كانت تفعل عادة لتجنب دفع الضرائب.

الأمر الذي رأى المراقبون فيه إشارة إلى أن الشركة تقوم بتعزيز مركزها المالي في حال حصول مشاكل في شراكتها مع رينو الفرنسية، وذلك في ظل التوترات التي نجمت عن أزمة اعتقال الرئيس السابق للتحالف #كارلوس_غصن.

وكانت الوحدة الصينية قالت إن شركة نيسان تعتزم نقل الأموال لتوزيع الأرباح.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة الضرائب المستحقة على عملية التحويل ستبلغ نحو 100 مليون دولار.