الشركات السعودية تتأهب لإعداد قوائمها المالية لعام 2018

تدخل #الشركات_السعودية المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية بعد نحو أسبوعين، مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الجاري 2018، لتستعد بعد ذلك لمرحلة الكشف عن قوائمها المالية للعام المالي 2018، وسط مؤشرات أولية تؤكد نمو ربحية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي 2017.

وتعتبر مرحلة الإعداد للقوائم المالية السنوية، مهمة على صعيد دقة التنفيذ، والشفافية، والإفصاح، فيما ينظر المساهمون إلى هذه القوائم على أنها بوصلة يتم من خلالها تحديد وجهتهم الاستثمارية.

وفي الوقت الذي تشير فيه إحصاءات هيئة السوق المالية السعودية إلى تزايد نسبة الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، فإن مستوى قراءة تفاصيل القوائم المالية التي تعلن عنها الشركات، من المتوقع أن يكون أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.

وارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 283.5 مليار ريال، ما يعادل 75.6 مليار دولار، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ويشتمل الصندوق الاستثماري، بحسب هيئة السوق المالية السعودية، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق، وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة، فيما تتكوَن أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت للأوراق المالية.

وأرجع تقرير هيئة السوق المالية للربع الثالث 2018، ارتفاع قيم أصول صناديق الاستثمار إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس ولا يكون صندوقاً عاماً والتي تشكل 58% من إجمالي قيم أصول الصناديق)، بنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي 2018، لتبلغ 165.6 مليار ريال، ما يعادل 44.1 مليار دولار.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث للعام الجاري نحو 330.8 ألف مشترك، مرتفعا من 315.1 ألف مشترك خلال الربع الثاني من هذا العام، وجاء هذا الارتفاع متزامناً مع ارتفاع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5 في المائة، ليصل العدد إلى نحو 326.9 ألف مشترك.