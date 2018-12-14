كيف استطاع براين تشيسكي أن يهز عرش الفنادق حول العالم؟

ولد براين تشيسكي في نيويورك الأميركية من والدين مهاجرين. منذ صغره، كان يحب الرسم ويقلد اللوحات والتصماميم لدرجة أنه تخرج من الفنون الجميلة. كان يحلم بمستقبل فني باهر. لكن #ضائقة_مالية بعمر 25 دفعته لتأجير سرير في شقته التي يسكنها مع أصدقائه. هذه الخطوة أتت دون تخطيط مسبق. حينها صادف أن المدينة التي يقطنها تشيسكي لوس أنجلوس كانت تستضيف مؤتمرا للتصميم حضره زوار من مختلف الولايات. تم حجز جميع الغرف في #الفنادق خاصة تلك المجاورة لشقته، فلم يجد بعض المشاركين في المؤتمر مكانا للإقامة. عندها ولدت الفكرة بتأسيس شركة لتأجير الغرف كان اسمها آنذاك airbedandbreakfast أي سرير هوائي وفطور. ما بدأ بالصدفة أصبح موقعا ضخما لحجوزات الغرف والمساكن وتطور ليشمل خيارات وخدمات سياحية وترفيهية عدة.

عانى كثيرا في إقناع #المستثمرين بتمويل فكرته في البداية وقد نعته المستثمرون بالمجنون وحاولوا إقنانه بالعدول عن فكرته. حاول بيع 10% من الشركة لمستثمرين لجمع 150 ألف دولار، معظم المستثمرين لم يستجيبوا والبعض الآخر لم يجب عن اتصالاته. وهنا بدأت ديون الشباب تتراكم.

وبعد عام من إطلاق الفكرة التي لم تلق نجاحا، استغل تشيسكي وأصدقاؤه #الانتخابات_الأميركية عام 2008 ليسوقوا لمشروعهم، فقدموا علب الـ cereal وأسموه تيمنا بأوباما وماكين اللذين كانا يتنافسان آنذاك على رئاسة الولايات المتحدة. باعوها وكسبوا 30 ألف دولار ذهبت كأول جولة من تمويل للمشروع.

وتضم "إير بي أن بي" اليوم 300 مليون مستخدم حول العالم يؤجرون أكثر من 5 ملايين منزل وغرفة. 55% من هؤلاء المستخدمين هم من النساء، وقد كسبن أكثر من 20 مليار دولار في 2018 وحدها.

واستطاعت "إير بي أن بي" أن تهز عرش الفنادق حول العالم في أقل من عقد من الزمن، والشركة اليوم توازي بعدد الغرف التي تؤجرها سنويا أكبر خمسة فنادق حول العالم.

لتطوير الشركة، يقوم براين وزملاؤه بلعب دور المستأجر، ويقومون بتأجير الغرف والمساكن أينما حلوا للمشاركة بأي اجتماع أو مؤتمر، وبالتالي لا يستأجرون غرفا في الفنادق، حتى إنهم أجروا مساكنهم الخاصة.

يقول: "على الشركات التركيز أكثر على #المسؤولية_الاجتماعية وليس فقط النمو، لا تتخلَّ عن أفكارك حتى لو فشلت مرارا. عليكم أن تؤمنو بفكرتكم وأن تلاحقو أحلامكم".