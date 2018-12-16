زين السعودية: 1.7 مليار ريال أثر إيجابي للتسوية المالية

توقع الرئيس التنفيذي لشركة #زين_السعودية، سلطان الدغيثر، وجود تأثير إيجابي بقيمة 1.7 مليار ريال، بموجب اتفاقية التسوية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و#هيئة_الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال الدغيثر في مقابلة مع "العربية" إن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 يصل إلى 1.7 مليار ريال.

وأوضح أن هذا المبلغ سوف ينعكس إيجابياً على الشركة، موضحاً أن أجزاء من هذه المبالغ سوف تجري عملية استثمارها في البنى التحتية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أن تخفيض المقابل المالي، من خلال التسوية، سيكون بخفض نفقات شركات زين السعودية بقيمة 220 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

كما تتوقع الشركة أثراً مالياً إيجابياً مستقبلياً من تخفيض #المقابل_المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً، والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة.

يذكر أن كلا من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية #زين وشركة الاتصالات السعودية "STC" وشركة اتحاد اتصالات "#موبايلي" وقعت اتفاقية مع #وزارة_المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتعلق الاتفاقيات بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركات.