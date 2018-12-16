ينساب تُعلن انتهاء أعمال الصيانة لمصنع جلايكول الإيثلين

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "#ينساب"، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروع التوسعة لمصنع جلايكول الإيثلين بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وذلك قبل المدة المحددة في الإعلان السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف يقدر بـ 150 مليون ريال بسبب الانتهاء المبكر لأعمال التوقف.

وأفادت الشركة بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

وكانت أعلنت "ينساب" في موقع تداول بتاريخ 10-10-2018 بخصوص الإيقاف المجدول لمصنع جلايكول الإيثلين لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروع توسعة المصنع ابتداءً من 22 -10-2018.