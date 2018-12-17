إعمار المدينة الاقتصادية تعين أحمد لنجاوي رئيسا تنفيذيا

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن قرار مجلس إدارتها، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس، بتعيين أحمد بن إبراهيم لنجاوي رئيساً تنفيذياً للشركة.

ويمتلك أحمد لنجاوي خبرة إدارية تمتد إلى 25 سنة، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية في شركة بروكتر آند قامبل العالمية في المملكة العربية السعودية.

كان بآخرها مديرا لأعمال الشركة قبل أن ينضم إلى الفريق التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في ديسمبر 2006، إذ أسهم في تأسيس العديد من المشاريع الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مثل ميناء الملك عبد الله وكلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال، ويشغل حاليًا منصب عضوٍ في مجلس إدارتيهما.

وكان لنجاوي رئيسًا للوادي الصناعي عند تأسيسه وأسهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية التي أقامت مصانع لها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، كما أشرف على إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية للمدينة الاقتصادية.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية من كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز وشارك في العديد من برامج التدريب التنفيذية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وأوروبا.

وكان قد شغل في الفترة الأخيرة رئيساً مكلفاً لشركة إعمار المدينة الاقتصادية.