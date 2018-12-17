المصرية للاتصالات تستهدف استثمار 30% من إيراداتها

قالت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في إفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إنها تستهدف استثمار 30% من إيرادات الشركة خلال 2019.

وبلغت الإيرادات المجمعة لنشاط الشركة 17.357 مليار جنيه، ما يعادل 966.4 مليون دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 13.125 مليار قبل عام، بينما بلغت 18.567 مليار جنيه في 2017 مقابل 13.950 مليار في 2016.

وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة #البورصة_المصرية اليوم، أن مجلس إدارتها اعتمد موازنة عام 2019 متضمنة "نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية متوسطة إلى مرتفعة، (وتحقيق) هامش ربح قبل #الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات في منتصف إلى أواخر العشرينات".

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر بعدما قامت في يونيو 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة خمس سنوات.