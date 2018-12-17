"الصحراء" تشتري 30% في "إنوكيم" بـ242 مليون ريال

أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات عن شراء 24 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 30% في شركة الخير للكيماويات غير العضوية (إنوكيم)، من شركة سنابل للاستثمارات المباشرة بإجمالي مبلغ وقدره 242 مليون ريال، وذلك بعد استكمال جميع دراسات الجدوى الاقتصادية التقنية والمالية وبعد إجراء جميع دراسات التحقق والعناية القانونية للمشروع.

علما بأن شركة الخير للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مغلقة) تستثمر في مجمع صناعي في مدينة رأس الخير على مساحة أرض قدرها 800 ألف متر مربع لإنتاج 300 ألف طن من مادة الصودا آش (Soda Ash)، و348 ألف طن من مادة كلوريد الكالسيوم (Calcium Chloride).

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ أعمال الإنشاءات للمجمع في الربع الأول من عام 2019، والإنتاج التجاري في أوائل عام 2022، حيث إن المشروع قد حصل على جميع الموافقات فيما يخص تخصيص الغاز الطبيعي اللقيم وكذلك التراخيص الصناعية اللازمة.