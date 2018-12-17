"اليمامة للحديد" تتكبد خسائر بـ21.5 مليون ريال في 2018

تكبدت #شركة_اليمامة للصناعات الحديدية في السعودية خسائر للسنة المالية المنتهية نهاية سبتمبر بلغت 21.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت نحو 111.18 مليون ريال العام الماضي.

وعزت الشركة صافي الخسائر إلى انخفاض الطلب الناتج عن الظروف الاقتصادية السائدة وتباطؤ تنفيذ المشروعات وشدة المنافسة، مما أدى إلى انخفاض كمية المبيعات بنسبة 32% في قطاع الكهرباء، و40% في #قطاع_الإنشاءات.

وأشارت إلى أن الخسائر تعود كذلك إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات بنسبة أعلى من انخفاض أسعار المواد الخام، وذلك مقابل انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والإدارية و#مصاريف_التمويل.