"هيتاشي" تشتري 80% من وحدة شبكات الطاقة التابعة لـ ABB

تعتزم شركة "Hitachi" شراء حصة 80% في وحدة شبكات الطاقة التابعة لـ ABB السويسرية، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليار دولار.

وتسعى الشركة اليابانية من خلال هذه الخطوة إلى توسيع أعمالها، لتصبح واحدة من أكبر الشركات عالميا في مجال شبكات الطاقة.

هذا ومن المتوقع أن تتقلص إيرادات ABB بنحو الربع بعد بيعها وحدة شبكات الطاقة، ليصبع تركيز الشركة السويسرية في مجالات التشغيل الآلي والروبوتات.

وكانت ABB قذ حققت إيرادات من وحدة شبكات الطاقة بلغت نحو 7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وهامش ربح بلغ 9.8%، وهو أدنى مستوى من وحداتها الأربع.