باين كابيتال تغلق صندوقا جديدا لآسيا بـ4.65 مليار دولار

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن شركة الاستثمار المباشر العالمية #باين_كابيتال أغلقت صندوقها الجديد الذي يركز علي آسيا عند 4.65 مليار دولار متجاوزة المبلغ المستهدف.



وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن باين كابيتال جمعت 4 مليارات دولار من مستثمرين خارجيين أو شركاء محدودين. وقدمت الشركة نفسها وأطراف ذات صلة 650 مليون دولار.



وكانت الشركة تستهدف بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دولار وقد امتنعت عن التعقيب.



ويأتي جمع الأموال في وقت تتدفق فيه رؤوس أموال جديدة على آسيا.

ومنذ 2015، جمعت شركات الاستثمار المباشر 445 مليار دولار تمويلا جديدا للمنطقة لتسجل مخصصات الاستثمار غير المستغلة مستوى قياسيا عند 336 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول بحسب بريكين لجمع البيانات.



وصندوق باين الجديد لآسيا هو الرابع والأكبر حتى الآن لكنه يظل صغيرا مقارنة بنظراء في المنطقة والعالم.



وفي سبتمبر أيلول، أغلقت هيل هاوس كابيتال، المستثمر النشط في أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، أحدث صناديقها بقيمة 10.6 مليار دولار.