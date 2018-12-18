"المتقدمة" توصي بتوزيع أرباح بـ7% للربع الرابع

قام مجلس إدارة الشركة "المتقدمة" للبتروكيماويات، بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي بالشركة، ورفع توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7% (0.7 ريال للسهم) عن الربع الرابع من العام 2018.

ولفتت الشركة إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي 196,794,000 سهم، بإجمالي مبلغ موزع 137.8 مليون ريال سعودي.

وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م هو مبلغ 551.0 مليون ريال سعودي بواقع 2.80 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 28% من القيمة الأسمية للأسهم.