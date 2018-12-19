حلم ملياردير "تيسلا".. نفق بسرعة 500 كلم تحت لوس أنجلوس

ظهرت صور للملياردير #إيلون_ماسك في مكان حفر وتجهيز الأنفاق الخاصة بتشغيل سيارات #تيسلا الكهربائية.

وسيسمح هذا النفق عند اكتماله للمركبات المتطورة بالسير بسرعة قد تصل إلى قرابة 500 كيلومتر بالساعة.

يأتي ذلك بعد أن وعد ماسك بحل عبر الأنفاق تحت الأرض لمشكلة الازدحام في #لوس_أنجلوس.

وقام ماسك بافتتاح جزء من مشروعه الثوري، عبر إنشاء نفق تحت مقر شركته #سبيس_إكس في #ولاية_كاليفورنيا بطول 2.3 كيلومتر وعرض 4.3 متر وبكلفة 10 ملايين دولار للتصاميم الهندسية.

ومن المتوقع أن يساعد النفق الذي تقوم بإنشائه شركة "The Boring Company" في تخفيف الازدحام وإحداث ثورة في كيفية تنقل الملايين من المسافرين حول المدن.

وكان إيلون ماسك أعلن في تويتر أن نفقا جديدا تحت لوس أنجلوس سيتم افتتاحه في العاشر من الشهر المقبل، وسيكون الأول من نوعه، وسيحدث طفرة في مفهوم النقل ومخصص لسيارات متطورة.