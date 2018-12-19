"أجيليتي" تخطط للحصول على تمويل جديد بـ 1.6 مليار دولار

توقع الرئيس التنفيذي لشركة #أجيليتي_للمخازن العمومية، طارق سلطان، أن تجتذب الشركة ملايين العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل منصتها الإلكترونية الجديدة المخصصة للخدمات #اللوجستية_الرقمية التي أعلنت أجيليتي عن إطلاقها.



وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها تعتزم استثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لإطلاق منصة Shipa.com الإلكترونية التي تتيح للشركات ورجال الأعمال والمستهلكين إدارة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية لتجارتهم الإلكترونية وخدمات التوصيل عبر الإنترنت.



وقال سلطان في مقابلة مع "رويترز" إن خطة الشركة تقتضي الحصول على تمويل جديد قدره 1.6 مليار دولار للوصول إلى الهدف المرجو في 2020، مبيناً أن "جزءاً من هذه العمليات التمويلية تم بالفعل، وهناك في الطريق عمليات أخرى مستهدفة".



وأوضح أن ما حصلت عليه الشركة حتى الآن يقدر بنحو نصف هذا المبلغ، وأنها تتفاوض حالياً للحصول على النصف الآخر من بنوك محلية وخارجية.