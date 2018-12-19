"سابك" توصي بتوزيع أرباح نقدية بـ22% عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة #سابك بتوزيع #أرباح_نقدية على المساهمين بنسبة 22% من رأس المال (ما يعادل 2.2 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني 2018.

يشار إلى أن عدد الأسهم وصل إلى 3000 مليون سهم وإجمالي الأرباح الموزعة عن النصف الثاني 6600 مليون ريال.

وكانت "سابك" قد وزعت العام الماضي 4.2 ريال للسهم، فيما وزعت 4 ريالات في العام 2016 ووزعت 5.5 ريال للسهم عن عام 2015.

وفي سياق متصل، قررت الشركة الاستمرار في صرف علاوة غلاء المعيشة لموظفيها السعوديين داخل المملكة لمدة عام تماشياً مع قرار خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للموظفين الحكوميين.