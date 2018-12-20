إعمار: لهذه الأسباب تم بيع 5 فنادق بقيمة 2.2 مليار درهم

أعلنت شركة #إعمار_العقارية في بيان على موقع #سوق_دبي المالي عن معلومات إضافية بخصوص بيع بعض أصولها الفندقية، تضمنت أن سعر البيع الإجمالي لجميع الفنادق بلغ 2.2 مليار درهم.

وأضافت #إعمار أن هذا السعر يخضع للتعديل وفقاً لرأس المال العامل لتلك الفنادق ولا توجد قيمة مستقلة لكل فندق منفرداً في هذه الصفقة.

وأشارت إلى أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط المسبقة وفي حالة استكمال هذه الشروط فإنه يتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الأول من العام 2019.

وأكدت الشركة أن الهدف من هذه الصفقة تمكين شركة " #إعمار_للضيافة" من التركيز على نشاطات إدارة الفنادق دون التقيد بحجم كبير من الأصول.

ولفتت إلى أنه سيتم استخدام حصيلة البيع في تمويل العقارات التجارية التي توفر للشركة عائداً أكبر على الاستثمار.