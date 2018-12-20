خبر سار.. شبكة الألياف الضوئية تصل لـ745 ألف منزل سعودي

وقعت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" مع شركة "ضوئيات المتكاملة"، إحدى الشركات التابعة للشركة #السعودية_للكهرباء، اتفاقيتين جديدتين لتوفير خدمة النطاق العريض عالية السرعة للمنازل في مدن وأحياء جديدة، لعدد إضافي من المستفيدين، ولتوفير خدمات الاتصالات لقطاع الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة أحمد سندي، إن الشركتين ستقومان بتوفير خدمات الاتصالات لقطاع الأعمال في المملكة، الذي يشمل القطاعين العام والخاص من الجهات الحكومية والشركات، إضافة إلى تقديم خدمة النطاق العريض للمنازل FTTH.

وأوضح أن المستفيدين من تلك الخدمات يتوزعون في 4 مدن، هي #الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، مبينا أن تلك الخدمات سوف تصل لأكثر من 100 ألف منزل إضافي، مشيرا إلى أن الشركة ستدشن شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى 744.5 ألف منزل بحلول عام 2020.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة #زين_السعودية سلطان الدغيثر، إنه سيتم إيصال خدمة الألياف الضوئية إلى قطاع الأعمال، إضافة إلى أكثر من 180 ألف منزل في مختلف أنحاء المملكة، ما سينعكس إيجاباً على انتشار خدمات النطاق العريض في المملكة.