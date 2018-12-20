علامات تجارية خليجية تحقق انتشارا عالمياً عبر الفرنشايز

حقق العديد من الشركات الخليجية نجاحاً وانتشاراً عالمياً، بحيث أصبحت مانحة Franchise أو امتياز العلامة التجارية.

ويرى خبراء أنه إضافة إلى جودة المنتج، فإن نقل المعرفة والخبرة إلى فريق مؤهل، يعد من أهم عوامل نجاح العلامات التجارية وانتشارها.

وبمجرد أن تنجح فكرتك أو مشروعك، حتى تبدأ بالتفكير في التوسع، وقد تبدأ التجربة بحذر وتفتح فرعاً آخر محلياً، وربما فروعاً أخرى. وما إن تحقق مزيداً من النجاح، يدق ناقوس #الفرنشايز، لتعزز نمو أعمالك في بلادٍ أخرى.

على الجانب الآخر، قد يكون الحصول على "فرنشايز" علامة تجارية معروفة خياراً أكثر جاذبية لأولئك الذين يفضلون مستوى مخاطرة أقل، فهناك مستوى أعلى من المخاطرة في بدء فكرة جديدة أو نشاط تجاري جديد قائم بذاته، إذ تبلغ نسبة فشل الشركات الناشئة الجديدة عمومًا أكثر من 50% في السنوات الخمس الأولى.