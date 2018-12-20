كيان وكلارينت تخططان لإنشاء مصنع "الإيثوكسيلات" بالجبيل

أعلنت شركة #كيان السعودية للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كلارينت انترناشونال إيه جي السويسرية (Clariant International AG).

تحدد هذه المذكرة المبادئ الأساسية للتعاون بين الطرفين في تقييم دراسة الجدوى لإنشاء شركة مشتركة تمتلك مصنعا يقع داخل مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية في السعودية لتصنيع الإيثوكسيلات بطاقة إنتاجية 120 ألف طن وذلك باستخدام المواد التي تنتجها "كيان".

وتعد مذكرة التفاهم المقترحة مذكرة مع طرف ذي علاقة باعتبارها أبرمت مع شركة #كلارينت انترناشونال أيه جي السويسرية (Clariant International AG)، شركة تابعة لكلارينت أيه جي (Clariant AG)، والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ما نسبته 24.99%.

وتبلغ مدة هذه المذكرة سنتين من تاريخ التوقيع والتي تنتهي في 19 ديسمبر 2020.