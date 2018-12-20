"زين" تتجه لاستخدام تكنولوجيا "الدرون" في فحص الأبنية

أعلنت شركة "زين الكويت" أنها أبرمت اتفاقية مع "زين درون" لاستخدام #تكنولوجيا_الطائرات بدون طيار في فحص البنية التحتية للأبراج.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن الانتشار المتزايد للتطبيقات التكنولوجية استدعى من الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات الاعتماد على أحدث الحلول، التي توفر لها الوقت والتكاليف وكفاءة تشغيلية أفضل، إذ تقدم خدمات #الطائرات_دون_طيار مجموعة من الحلول، التي تخدم هذه الأهداف.

وقد أظهرت كفاءة عالية بتقديم صور مرئية للبنية التحتية، والفحص الدقيق لخطوط الكهرباء، مما أسهم بشكل فعال في مساعدة الشركات المشغلة على تحسين جودة الخدمة.