"المتقدمة" ترسي عقد إنشاء مصنع البولي بروبيلين في كوريا

أعلنت الشركة #المتقدمة_للبتروكيماويات، ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد لإنشاء مصنع إنتاج البولي بروبيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف طن متري في السنة بمدينة أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية، بقيمة إجمالية 1.31 مليار ريال (350.6 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن شركة "أولسان للبولي بروبيلين المحدودة"، المشروع المشترك بين شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة للمتقدمة) وشركة بولي ميراي (PolyMirae) المحدودة، وقعت بتاريخ 21 ديسمبر 2018 عقد مع شركة إس كي إنجنيرينق آند كونستركشن المحدودة لتنفيذ الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد لإنشاء مصنع إنتاج البولي بروبيلين.

وبينت الشركة أن عمليات التشييد ستبدأ في الربع الأول لعام 2019، متوقعة أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في النصف الأول لعام 2021.

ويعتبر هذا العقد بمثابة عقد مع طرف ذي علاقة حيث إنه موقع مع شركة إس كي إنجنيرينق آند كونستركشن المحدودة وهي شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة والتي تمتلك 45% من أسهم شركة إس كي أدفانسد المحدودة.

وسيكون مصنع إنتاج البولي بروبيلين واحداً من أكبر المصانع من نوعه في منطقة آسيا وسوف يستخدم تقنية الإسفيريبول لشركة ليوندل باسل إحدى الشركات الصناعية الرائدة. وسيتم بيع #البولي_بروبيلين المنتج من هذا المصنع الجديد للعملاء المحليين بجمهورية كوريا الجنوبية.

وكذلك سيتم تصديره إلى منطقة آسيا وبقية أنحاء العالم لاستخدامه في قطع السيارت وعمليات التشكيل بالحقن والتشكيل بالنفخ ورقائق التغليف. كما سيتم بيع جزء منه لشركات إنتاج المجمعات في كوريا الجنوبية والمناطق المنتشرة من حولها.