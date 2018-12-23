"هواوي" الصينية تتعرض لنكسات جديدة في أسواق أوروبا

وصل النزاع الأميركي مع الصين بشأن حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" إلى أوروبا، أكبر سوق أجنبية للشركة، حيث بدأت بعض الدول في تجنب أنظمة الشبكات الخاصة بـ"هواوي" بسبب مخاوف متعلقة بأمن البيانات.

وتتابع بعض الحكومات وشركات الاتصالات الأوروبية تساؤلات الولايات المتحدة، عما إذا كان استخدام #هواوي للبنية التحتية الحيوية لشبكات الهواتف النقالة قد يجعلها عرضة لتطفل الحكومة الصينية.

وقد يؤدي حظر أنظمة شبكات "هواوي" في أوروبا إلى زيادة الضغوط المالية على الشركة بشكل ملحوظ.

كما أنها ستكلف أوروبا عشرات المليارات من الدولارات، في وقت تسعى المنطقة إلى تدشين شبكات الجيل الخامس التي تهدف لدعم التوسع الهائل في الخدمات المتصلة بالإنترنت، من السيارات ذاتية القيادة إلى الاستعانة بروبوتات في المصنع والجراحة عن بعد.