"سبكيم" توصي بتوزيع 65 هللة للسهم عن النصف الثاني

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات #سبكيم، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 238 مليون ريال، بواقع خمس وستين (0.65 ريال) هللة للسهم.

وبذلك ترتفع توزيعات العام 2018 بأكمله إلى ريال وخمس عشرة هللة للسهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 130% عن توزيعات 2017 البالغة نصف ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن قيمة التوزيعات 238.33 مليون ريال، يتم توزيعها على 366.67 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق يوم الثلاثاء الأول من يناير 2019م، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 48.27% خلال الربع الثالث من عام 2018، إلى 180.3 مليون ريال، مقابل 121.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.