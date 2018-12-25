السعودية للكهرباء: 2.4 مليار ريال تمويل من "سامبا"

أعلنت الشركة #السعودية_للكهرباء عن حصولها على تمويل بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي، من مجموعة #سامبا_المالية لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية #تداول، أنها أبرمت "اتفاقية تمويل مرابحة ثنائية مع مجموعة سامبا المالية اليوم الثلاثاء، بهدف تمويل أغراض الشركة العامة والمشاريع الرأسمالية".

كما أفصحت الشركة عن الأطراف ذات العلاقة ببيانها أن "فهد السديري، يشغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف لـلشركة السعودية للكهرباء وهو عضو مجلس إدارة في مجموعة سامبا المالية".

وقالت #السعودية_للكهرباء إنه "لا توجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل".