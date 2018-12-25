الكويت: إنذار 10 شركات بشأن مكافحة غسل الأموال

قالت #وزارة_التجارة والصناعة الكویتیة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 115 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106 لسنة 2013) ذات الصلة بنوفمبر الماضي.

وأوضحت (التجارة) في بیان صحافي الیوم الاثنین أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ 10 شركات عقاریة وشركة مجوھرات وشركة تأمین بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت أن ھذه التدابیر تضمنت أمرا بإلزام 36 شركة عقاریة و12 شركة مجوھرات وشركة صرافة وأخرى للتأمین باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقریر لثلاث شركات عقاریة مبینة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط تسع شركات عقاریة وتسع شركات صرافة وشركة مجوھرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنیة (أفراد) لـ 19 شركة عقاریة و15 شركة صرافة.

وذكرت أن إدارة (غسل الأموال) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص نحو 23 طلب تأسیس خلال الشھر ذاته 22 منھا لشركات عقاریة وشركة مجوھرات.

وقالت إن الإدارة حدثت أیضا بیانات 70 ترخیصا موزعة على 47 شركة عقاریة وأربع شركات صرافة و10 شركات مجوھرات و9 تأمین في حین اعتمدت تسجیل تعیین 150 مراقبا لـ135 شركة عقاریة و12 شركة مجوھرات وثلاث شركات تأمین.