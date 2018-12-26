تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ"دريك آند سكل"

وافق مجلس إدارة شركة #دريك_آند_سكل إنترناشيونال خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، على تعيين عبيد بن طوق رئيساً لمجلس الإدارة خلفا لعبدالله عطاطرة.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أن مجلس إدارتها وافق أيضاً على استقالة يوسف الملا من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة.

ولفتت إلى أن الإدارة ستستمر تحت إشراف المجلس حتى يتم تعيين بديل. كما وافق مجلس الإدارة على تعيين عبدالله المطروشي عضواً في مجلس الإدارة ليكمل ولاية العضو السابق المستقيل.

وأعلنت الشركة في نوفمبر الماضي عن استقالة محمد عطاطرة من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة لأسباب خاصة.