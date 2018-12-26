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أرامكو توتال: "ساتورب" تقر توزيع 112 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة #أرامكو_توتال_العربية_للخدمات عن قرار شركاء في شركة #ساتورب بتوزيع الدفعة الثالثة والأخيرة من الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 2017.

وتبلغ الدفعة الثالثة من توزيع الأرباح النقدية 112.5 مليون ريال أو ما يعادله بالدولار الأميركي، بعد أن أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعة في 6 ديسمبر 2018 توفر السيولة النقدية الكافية.

يذكر أن "أرامكو توتال العربية للخدمات" هي شركة مساهمة مغلقة تتبع لشركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بسجل تجاري في السعودية.

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