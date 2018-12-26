"المتطورة" تسدد 25 مليون ريال للبنك السعودي للاستثمار

أعلنت #الشركة_السعودية_للصناعات_المتطورة، عن سداد جزء من تسهيلات للبنك السعودي للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قبل موعده.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الأثر المالي سوف ينعكس على الشركة ابتداءً من الربع الأول للعام القادم.

وأشارت إلى أن اتفاقية التسهيلات بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار ستظل قائمة.

وأعلنت الشركة، في يوليو الماضي عن توقيع اتفاقية #تسهيلات_ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار، بقيمة 50 مليون ريال، بهدف تغطية التوسع في استثمارات الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تلقيها عرضاً لشراء حصتها البالغة 10% في شركة "السلام لصناعة الطيران"، مقابل 100 مليون ريال.