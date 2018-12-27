ضربة أميركية قوية تنتظر أكبر شركتي اتصالات في الصين

يدرس الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إمكانية إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد، لإعلان حالة طوارئ وطنية تمنع الشركات الأميركية من استخدام معدات الاتصالات التي تنتجها الشركتان الصينيتان "هواوي تكنولوجيز" و"زد تي إي".

جاء ذلك وفقاً لما قالته عدة مصادر مطلعة على الوضع لوكالة "رويترز"، بحيث يكون هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة من جانب إدارة #ترمب لإخراج #هواوي و "زد تي إي"، وهما اثنتان من أكبر شركات معدات الشبكات في الصين.

وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بناء على طلب الحكومة الصينية، وأنه يمكن استخدام معداتهما للتجسس على الأميركيين، وبحسب ما ذكرته مصادر في صناعة الاتصالات والإدارة الأميركية، فإن ترمب قد يصدر الأمر التنفيذي، الذي كان قيد النظر لأكثر من ثمانية أشهر، في وقت مبكر من شهر يناير، والذي يوجه وزارة التجارة لحظر الشركات الأميركية من شراء المعدات من شركات الاتصالات الأجنبية التي تشكل مخاطر كبيرة على الأمن القومي.

وبالرغم من أنه من غير المحتمل أن يسمي الأمر التنفيذي "هواوي" أو "زد تي إي" بشكل مباشر، فقد أشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يجري تفسيره من قبل المسؤولين في وزارة التجارة على أنه تفويض للحد من انتشار المعدات المصنعة من قبل "هواوي" و"زد تي إي"، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ويبدو أنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة هذا الأمر التنفيذي، والذي يستشهد بقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه المسألة إلحاحاً جديداً، حيث تبحث شركات الاتصالات اللاسلكية الأميركية عن شركاء في إطار استعدادها لتبني شبكات 5G، ويأتي هذا الأمر بعد تمرير مشروع قانون لسياسة الدفاع في أغسطس منع الحكومة الأميركية نفسها من استخدام معدات الشركتين الصينيتين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمر التنفيذي قيد الدراسة، لكن لم يتم إصداره بعد، ويعتبر المشغلون في المناطق الريفية في الولايات المتحدة من بين أكبر زبائن هواوي و ZTE، ويخشون أن يتطلب الأمر التنفيذي منهم أيضًا استبعاد المعدات المصنعة في #الصين بدون تعويض.

وينقسم مسؤولو الصناعة حول ما إذا كانت الإدارة تستطيع إجبار المشغلين قانونياً على القيام بذلك، إذ في الوقت الذي قطعت فيه الشركات اللاسلكية الكبيرة في الولايات المتحدة علاقاتها مع شركة "هواوي"، اعتمدت الشركات الصغيرة في المناطق الريفية على محولات "هواوي" و"زد تي إي" وغيرها من المعدات لأنها تميل إلى أن تكون أقل تكلفة.