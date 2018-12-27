"أمازون" تستغل شهية الإنفاق في أميركا وتبيع مليار سلعة

اتضح أن المستهلكين لم يفقدوا بعد شهية الإنفاق، فالإحصائيات المتعلقة بالعام الحالي وموسم العطلات القياسي كشفت أن شركة "أمازون" قامت بشحن أكثر من مليار منتج في الولايات المتحدة وحدها خلال الأعياد مجاناً عبر خدمة Prime، وأن النمو مستمر لمنتجاتها الخاصة.

وقالت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرًا لها، إن الناس اشتروا الملايين من أجهزة "أمازون" الخاصة مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك مكبر الصوت الجديد Echo Dot و Fire TV Stick، وأضافت أن أكثر من 50% من المواد التي تباع في متاجرها تأتي من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

كما شاركت #أمازون بعض الإحصائيات المثيرة للاهتمام حول مساعدها الصوتي أليكسا Alexa، حيث تضاعف استخدام الناس لأليكسا من أجل التسوق عبر موقع Amazon.com ثلاث مرات هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وبدأت "أمازون" موسم التسوق بشكل قوي، إذ أصبح يوم التسوق Cyber Monday في شهر نوفمبر أكبر يوم للتسوق في تاريخ الشركة، ويبدو أن النتائج الكلية أفضل من التوقعات الأولية للشركة الصادرة ضمن نتائج أرباحها خلال شهر أكتوبر، حيث كانت توقعات أرباح "أمازون" لربع العطلات أقل من تقديرات المحللين، وكان المستثمرون قلقين بشأن زيادة وتيرة الإنفاق في "أمازون".

وبالرغم من أن الشركة توسعت إلى كل مجالات البيع بالتجزئة تقريباً، بما في ذلك الأدوية والبقالة، إلا أن وحداتها الأكثر ربحية هي الحوسبة السحابية والإعلان.

واعتمدت الشركة، التي تهمين على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، على نمو أعضاء خدمة برايم Prime، الذين يدفعون 119 دولار أميركي سنويًا، وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن المشتركين في هذه الخدمة أقل بقليل من 100 مليون.

ويمثل حجم المشتركين هذا تحديًا كبيرًا للخدمات اللوجستية مثل FedEx Corp و UPS، إذ أدى الارتفاع المفاجئ في اللحظات الأخيرة من عام 2013 في طلبات التسوق عبر الإنترنت، إلى حدوث مشكلة، وأجبرت UPS و"أمازون" وتجار التجزئة الآخرين على إعادة المبالغ للعملاء الذين لم يتلقوا طلباتهم في الموعد المحدد.

وقالت UPS هذا العام إنها تتوقع في المتوسط تسليم أكثر من 31 مليون طرد يومًا خلال العطلات، وتتوقع أن يصل إجمالي الطرود خلال ذروة الموسم إلى حوالي 800 مليون طرد، مما يشكل زيادة بنسبة 5% بالمقارنة بأعداد العام الماضي.

ولم تكن "أمازون" الوحيدة المستفيدة من شهية المستهلك للتسوق، حيث قالت شركة ماستركارد Mastercard إن مبيعات العطلات زادت بنسبة 5.1% لتصل إلى أكثر من 850 مليار دولار هذا العام، وهو أقوى نمو في السنوات الست الماضية، وشهد التسوق عبر الإنترنت زيادة في المكاسب بلغت 19% بالمقارنة مع عام 2017، وفقاً لخدمة Mastercard SpendingPulse، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".