الشبل يستقيل من رئاسة المجموعة السعودية للأبحاث

أعلنت #المجموعة_السعودية_للأبحاث_و_التسويق عن استقالة رئيس مجلس إدارتها، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل (عضو غير تنفيذي) بتاريخ 28 ديسمبر 2018م من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس، وذلك بسبب المهام الموكلة إليه ومنها تعيينه أخيراً رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأشارت الشركة في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، إلى أن المجلس وافق على الاستقالة بتاريخ 29 ديسمبر 2018م، بحيث تكون سارية من تاريخ القرار.

ووافق مجلس الإدارة أيضاً على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (عضو مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة، اعتباراً من تاريخ 29 ديسمبر 2018م، ولبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 20 مايو 2021م.

يذكر أن الرويتع حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، وهو رئيس مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، وعضو مجلس إدارة لعدة شركات منها مجلس إدارة شركة #إعمار_المدينة_الاقتصادية، ومجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار.

كما شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى.