إمباور: 420 مليون جنيه لـ4 محطات توليد طاقة من المخلفات

قال رئيس مجلس إدارة #إمباور المتخصصة في توليد #الطاقة من المخلفات المهندس حاتم الجمل، إن الشركة تستثمر في بناء 4 #محطات بقيمة 420 مليون جنيه خلال فترة سنة.

وأشار الجمل في مقابلة مع "العربية" إلى العقد الذي وقعته إمباور لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة من المخلفات، بكلفة 100 مليون جنيه لتوليد طاقة كهربائية لمصنع للألبان، موضحا أن الطاقة الفائضة من العقد سيجري بيعها إلى شبكة الكهرباء التابعة للدولة بمصر.

وأكد أن تحديات #قطاع_الطاقة في #مصر دفعت إلى تنويع مصادر الطاقة، موضحاً أن خيار شراء الطاقة المنتجة من المخلفات كان خياراً استراتيجياً وينعكس في توفير فرص استثمارية مهمة في توليد الطاقة.