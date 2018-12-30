جازادكو تنفذ استحواذ بـ600 مليون ريال وتتوقع طفرة ربحية

وقعت شركة #جازان_للطاقة والتنمية JAZADCO في #السعودية اتفاقية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة غير المدرجة، عن طريق مزيج من الدفع النقدي وإصدار الأسهم.

وتم تقييم شركة البكري الدولية للطاقة بنحو 593 مليون ريال، بحيث تسدد جازادكو 67.5 مليون ريال نقدا.

وستقوم #شركة_البكري بسداد الباقي من خلال زيادة رأس المال بنسبة 84%، لصالح ملاك شركة البكري. ليصبح رأس المال الجديد 920 مليون ريال.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف، قال أحمد الصانع رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، إن رؤية شركة جازان للتنمية تغيرت رؤية بالكامل لتواكب رؤية 2030.

وأضاف أن الشركة ومع هذا التغير فكرت في الاستحواذ على شركات متخصصة في الطاقة، لتناسب الاستراتيجية الجديدة.

وقال "الشركة ستركز على قطاع الطاقة بكافة مشتملاته في مجال التخزين، بدلا من تركيز الشركة في السابق والذي كان ينصب على قطاع الزراعة وبعض الأصول العقارية".

وتوقع الصانع أن تنعكس عملية الاستحواذ والتوجه الجديد على أرباح الشركة خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

وبحسب الصانع فإن أنشطة الزراعة والعقارات كانت تحقق أرباحاً سنوية بين 3 و5 ملايين ريال، ولكن بحكم استحواذنا فإن الشركات المستحوذ عليها حققت 47 مليون ريال في 2017، وبالتالي فإن عملية الاستحواذ فيها مصلحة كبيرة للمساهمين.