عناية للتأمين: 77% تغطية الاكتتاب وطرح المتبقي الثلاثاء

أعلنت شركة #عناية السعودية للتأمين التعاوني في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية #السعودية "تداول" تغطية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 77.79%.

وأوضحت الشركة في بيانها اليوم أن طرح المتبقي للأسهم التي لم يتم #الاكتتاب بها والبالغة 4.44 مليون سهم ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 2 يناير 2019.

وبحسب بيان الشركة على موقع #تداول فقد بلغ إجمالي عدد #الأسهم المكتتب بها بلغت 15.56 مليون سهم بقيمة 155.58 مليون ريال وبنسبة تغطية بلغت 77.79% من إجمالي الأسهم المطروحة الجديدة والبالغة 20 مليون سهم.

كما أعلنت عناية أنه "سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية".

وأوضحت أنه "سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل - بشرط ألا يقل عن سعر الطرح - على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض".

وفي حالة وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية، قالت عناية إنه "سيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح".