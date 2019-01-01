قانون يسمح لـ "أدنوك للحفر" بطرح أسهمها للاكتتاب العام

أصدر رئيس دولة #الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون 21 لسنة 2018 بإعادة تنظيم شركة الحفر الوطنية (شركة مساهمة عامة) والذي يمنح الحق لشركة "أدنوك للحفر" بموافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، أن تطرح أسهمها للاكتتاب داخل الإمارات أو خارجها.

وحسب القانون يجب ألا تقل مساهمة شركة أدنوك في جميع الأوقات بشكل مباشر أو غير مباشر عن 51% من رأسمال الشركة، ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة، ويجوز للأشخاص الطبيعية والاعتبارية سواء مواطنو الإمارات أو غيرهم، أن يتملكوا أسهماً في الشركة وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي لها.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل اسم «شركة الحفر الوطنية» الوارد في القانون رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه، باسم «شركة أدنوك للحفر» شركة مساهمة عامة.

فيما نصت المادة الثالثة على أن تباشر الشركة استيراد وشراء واستحواذ وامتلاك واستئجار وتأجير ونقل وبيع وتسويق وتشغيل وصيانة وتمويل الحفارات والتصرف في جميع أعمال الحفر من تصليح وخدمات التنبيه والاستهلاك للصنادل وكذلك أي معدات أو أصول والمواد والآلات اللازمة لتحقيق غايات الشركة.

وتباشر الشركة القيام بأعمال الحفر وخدمات الآبار المرتبطة بها وما يتعلق بتطوير ومعالجة الآبار البرية وآبار الجزر سواء آبار تقليدية أو غير تقليدية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي والماء.

كما تباشر الشركة إنتاج وشراء وبيع وتوزيع وتسويق وإدارة وتخزين والحفاظ على المواد الكيميائية والمنتجات الأخرى المستخدمة أو المطلوبة في صناعة النفط والغاز وشراء وبناء وامتلاك وتأجير وتحويل وبيع وتشغيل وصيانة وتمويل والتصرف في أي منشآت أو أصول مطلوبة لمثل هذه الأغراض إضافة إلى توفير الأيدي العاملة.

وتباشر الشركة أيضا أي نشاط يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول بناء على توصية مجلس للإدارة، وتباشر الشركة نشاطاتها بنفسها أو من خلال الشركات المملوكة كلياً أو جزئيا لها أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تقوم بتعيينهم.

وحددت المادة السابعة رأسمال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم مقسماً إلى 4 ملايين سهم جميعها مملوكة لشركة أدنوك وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 درهم وغير قابلة للتجزئة ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.

وحددت المادة 14 مدة الشركة 100 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائيا ما لم يصدر قرار من المساهمين بحلها قبل انتهاء مدتها.