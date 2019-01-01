"المراعي" تبيع حصتها في UFHC لـ"سالك" بـ105 ملايين ريال

أعلنت شركة "المراعي" إتمام عملية بيع كامل حصتها في شركة المزارعون المتحدون القابضة "UFHC"، والتي تمثل 33.0% من رأس المال المدفوع لـ UFHC، لأحد الشركاء المؤسسين، وهي الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني "سالك".

وبلغت قيمة الصفقة 28 مليون دولار أو ما يعادل مبلغ 105 ملايين ريال سعودي.

وقالت #المراعي في بيان على موقع #تداول إن "الأثر المالي لهذه الصفقة سيظهر في نتائج الربع الرابع من عام 2018، علماً بأنه لن يكون جوهرياً لقوائم الشركة المالية، وسيتم استخدام عائدات هذه الصفقة لدعم أعمال الشركة واستثماراتها".