"سابك" توقع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع ميثانول في أميركا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توقيعها مساء أمس الاثنين، اتفاقية مبدئية لتأسيس شراكة مع شركة جنوب لويزيانا للميثانول، حيث تحدد الاتفاقية المبادئ الرئيسية للتعاون بين الطرفين لدراسة وتقييم الجوانب الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية تزيد عن 1.8 مليون طن متري سنوياً، يكون موقعه في ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت الشركة في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول إلى أنه "في ضوء نتائج الدراسة المشار إليها وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص النظامية اللازمة، سيتخذ الطرفان القرار النهائي للاستثمار من عدمه. علماً بأن مدة الاتفاقية ستة أشهر قابلة للتمديد".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية #سابك الرامية إلى التركيز على التنويع الجغرافي لأعمالها للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتمكين الشركة من الوصول إلى مواد لقيم بأسعار تنافسية.

يذكر أن شركة جنوب لويزيانا للميثانول هي إحدى الشركات التابعة لـمجموعة تود النيوزيلاندية Todd Corporation.