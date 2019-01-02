التأمينات الكويتية تتكبد خسائر بـ180 مليون دولار بـ2018

كشفت أرقام رسمية نقلتها صحيفة "الراي" الكويتية، أن هناك 14 صندوقاً متعثراً تستثمر فيها #المؤسسة_العامة_للتأمينات_الكويتية.

وبيّنت الأرقام التي وردت في سياق رد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على سؤال برلماني، أن إجمالي قيمة الاستثمارات الموضوعة في هذه الصناديق نحو 300 مليون دولار.



وكان لافتاً ما جاء في الرد من أنه "ليس من المتوقع استرداد كامل رأس المال المستثمر بهذه (الصناديق)، والذي يبلغ 294 مليون دولار، في حين تبلغ خسائره (لرأس المال) 181 مليون دولار".



ومن بين الصناديق الـ 14، صندوقان بلغت نسبة خسارتهما 100% من رأس المال، ناهيك عن 6 صناديق أخرى تفوق نسبة الخسارة فيها 50% من رأس المال المستثمر، بينما بلغت أدنى نسبة خسارة مسجلة في الصناديق جميعها نحو 36.6% من رأس المال المستثمر.