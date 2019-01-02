تعيين "أحمد البراك" رئيساً لمجلس إدارة "فيبكو"

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف #فيبكو أن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه الذي عقد أمس 1 يناير 2019 على تعيين أحمد عبداللطيف البراك (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2019 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المجلس وافق أيضا على تعيين فيصل محمد الحربي (تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2019 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وبينت أن مجلس الإدارة وافق كذلك على تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2019 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:



1- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية وتسمية أعضائها على النحو التالي:



أ‌- نمر ناصر الحربي (مستقل)، رئيساً للجنة.



ب‌- علي صالح الشدوخي (مستقل من خارج المجلس)، عضواً باللجنة.



ج‌- أحمد عبداللطيف البراك (غير تنفيذي)، عضواً باللجنة.



2- تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الحالية وتسمية أعضائها على النحو التالي:



أ- أحمد عبداللطيف البراك (غير تنفيذي)، رئيساً للجنة.



ب‌- عبدالرحمن إبراهيم المديميغ (مستقل)، عضواً باللجنة.



ج‌- فيصل محمد الحربي (تنفيذي)، عضواً باللجنة.



3- تشكيل لجنة الحوكمة للدورة الحالية وتسمية أعضائها على النحو التالي:



أ-عبدالله محمد الحربي (تنفيذي)، رئيساً للجنة.



ب‌- أحمد عبداللطيف البراك (غير تنفيذي)، عضواً باللجنة.



ج‌- صلاح محمد صبري (تنفيذي من خارج المجلس)، عضواً باللجنة.