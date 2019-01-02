خطط لبناء مجمع ترفيهي ضخم شرق الرياض

أعلنت شركة #مشاريع_الترفيه السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عزمها إطلاق أول وجهة ترفيهية، في مدينة الرياض على الطريق الدائري الشرقي عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله بمساحة تقارب 100 ألف متر مربع.

وجرى تصميم المجمع الترفيهي الأول بشكل مميز وفق أحدث الأساليب العصرية، وسيتضمن خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية المختارة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والزائرين.

وحول اختيار موقع المجمع الترفيهي الأول، أكدت الشركة أن الموقع اختير بعناية لعدة أسباب، تنطلق من سهولة الوصول إليه عبر عدة طرق سريعة وكذلك باستخدام #المواصلات_العامة المتمثلة في #قطار_الرياض الذي تقع أقرب محطاته على بعد أمتارٍ قليلة، وكذلك كونه يمتلك القدرة على تغطية الجزء الأكبر من مدينة الرياض، الذي يتميز بكثافته السكانية وحاجته للتنويع في الخيارات الترفيهية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية عبدالله بن ناصر الداود إن مشاريع المجمعات الترفيهية ستتميز بتصميم عصري مميز والأول من نوعه ذي مسطحاتٍ خضراء ومناطقٍ مفتوحة ومجهزة للأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية والفنية الحية، وستتضمن خياراتٍ واسعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، التي تتميز بطابعها الفريد وجودتها العالية.

وسيتضمن المشروع صالات السينما المصممة بما يتوافق مع المعايير العالمية من حيث الصوت والصورة والتجربة السينمائية رفيعة المستوى، حيث ستكون هذه المجمعات وجهة ترفيهية مثالية للرياضة والنزهة والفنون ومحطة رئيسية لإقامة الفعاليات الحية وسيوفر #المجمع_الترفيهي لكافة أفراد العائلة سعوديين ومقيمين وسائحين كافة الخيارات التي ستجعل الزائر يتمتع بمرفقات المجمع لساعات من الصباح حتى المساء لتوفر جميع الخدمات والخيارات وعناصر الترفيه.

وفي إطار تطوير قطاع الترفيه في المملكة، تعمل شركة مشاريع الترفيه السعودية بصفتها الذراع الاستثمارية لصندوق #الاستثمارات_العامة في قطاع الترفيه على دعم وتنمية وتحفيز القطاع، وبناء القدرات وتعزيز المواهب المحلية من خلال تأسيس عددٍ من المشاريع الترفيهية المتنوعة بمواصفات عالية.

وستغطي تلك المشاريع المرتقبة كافة مناطق #السعودية وتخدم كل شرائح المجتمع من خلال 4 قطاعات استراتيجية، انطلقت عبر قطاع السينما وذلك عبر افتتاحها أول دار سينما تحت إدارتها وتشغيلها في أبريل 2018، وقطاع المجمعات الترفيهية، التي أعلن عن البدء بالعمل عليها اليوم، وقطاعي مدن الملاهي الترفيهية والمراكز العائلية الترفيهية المتخصصة.

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة عند الإعلان عن إنشاء الشركة بأن توقعاته بأن تساهم مشاريع الشركة في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة مباشرة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال بحلول عام 2030.

وستشكل شركة مشاريع الترفيه السعودية ركيزة أساسية في تنويع الخيارات الترفيهية بالمملكة، مع تقديمها لرأسمال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد.