شركات الأدوية تستهل عام 2019 بزيادة الأسعار في أميركا

استهلت #شركات_الأدوية عام 2019 بفرض زيادات في أسعار أكثر من 250 صنفاً دوائياً في الولايات المتحدة، ومن بينها عقار هوميرا الأكثر مبيعا في العالم، على الرغم من أن وتيرة رفع الأسعار جاءت أقل من العام الماضي.



وخلال لقاء في البيت الأبيض مع أعضاء حكومته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع خفضا كبيرا في #أسعار_الأدوية. وحضر الاجتماع وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار.



ووفقا لبيانات من (ركس سيفينجز سولوشنز)، التي تساعد برامج #الصحة وأصحاب الأعمال على البحث عن #الأدوية الأقل تكلفة، فإن العدد الإجمالي لزيادات الأسعار انخفض بنحو الثلث عن العام الماضي.



ومن المتوقع فرض زيادات جديدة هذا الشهر. وذكرت رويترز في أواخر العام الماضي أن نحو 30 شركة لصناعة الأدوية أبلغت وكالات كاليفورنيا بأنها تنوي زيادة السعر المعروض للدواء. ولم يتم الإعلان عن جميع الزيادات بعد.