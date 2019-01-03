كيف علقت اتصالات مصر على تغريم فودافون 750 مليون جنيه؟

أصدرت محكمة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حكماً بإلزام "فودافون مصر" بسداد حوالي 750 مليون جنيه لصالح "اتصالات مصر"، بشأن أسعار الترابط بين الشركتين.

كما صدر الحكم برفض كافة الطلبات المقدمة من #فودافون، وإلزامها بسداد المصروفات والتكاليف التي تحملتها #اتصالات_مصر أمام التحكيم بحوالي 440 ألف دولار أميركي.

وتعليقًا على الحكم الصادر، أوضح المهندس خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسي لشركة "اتصالات مصر"، بأن هذا الحكم وضع حداً للنزاع القائم بين الشركتين لحوالي عشر سنوات، نتيجة رفض "فودافون مصر" تطبيق قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظمة لأسعار الترابط.

وأكد صحة الموقف القانوني لشركة "اتصالات مصر"، والتزام "فودافون" بتطبيق هذه الأسعار سواء على الماضي أو المستقبل.

وأفاد الدكتور محمد شحاته رئيس القطاع القانوني لـ"اتصالات مصر"، أن شركة "فودافون" هي التي كانت قد أقامت الدعوى التحكيمية في عام 2016، وطالبت حينها بتعويض 230 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبين أن حكم التحكيم الحالي يُعد رفضاً لكافة طلبات "فودافون"، استناداً إلى أحقية "اتصالات مصر" في تطبيق قرارات الجهاز السارية منذ صدورها، والتي لم يتم الطعن عليها من جانب "فودافون" سابقاً، بالإضافة إلى أن "فودافون" سبق وأن وافقت على تلك القرارات عند صدورها دون أي اعتراض.

وأكد الدكتور شحاته أن حكم التحكيم لا يخضع لأي استئناف، وأنه يجري الاستعداد لتنفيذه.